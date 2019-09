Valt er iets te kiezen?

Er is bij degemeenteraadsverkiezingen dit jaar meer keuze dan in 2010.

In de 380 gemeenten waar op 19 maart verkiezingen worden gehouden, doen in totaal 2924 lijsten mee, een gemiddelde van - om precies te zijn - 7,69 partijen per gemeente.



Vier jaar geleden werd in 393 gemeenten gestemd op in totaal 2852 lijsten, een gemiddeld van 7,26 partijen per gemeente.

In de grote steden is vanzelfsprekend de meeste keuze. De top ziet er als volgt uit:

Er zijn ook plaatsen waar nauwelijks iets te kiezen is. In de gemeenten Bunnik, Sint Anthonis, Rozendaal, Vlieland en Zoeterwoude is het stembiljet het smalst met slechts drie partijen.

Rozendaal valt extra op omdat daar alleen lokale partijen aan de verkiezingen meedoen.