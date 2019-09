Mike (19) na heldendaad in Wijchen: 'Niet meer dan logisch dat je zoiets doet'

De jongeman staat dinsdag met foto in de Telegraaf en hij kreeg heel veel berichtjes uit het hele land. 'Iedereen stuurde mij een berichtje van: super gedaan, je bent echt een held. Dat is wel heel leuk om te horen.'

'Ik sleurde haar naar buiten'



Mike was na een avondje stappen getuige van een grote uitslaande brand in een appartementencomplex aan het Europaplein in zijn woonplaats. Samen met zijn vrienden sloeg hij meteen alarm, maar het lukte hen niet de bewoners te wekken. Uiteindelijk redde hij een vrouw die niet meer op haar benen kon staan, uit een van de appartementen. 'Ik sleurde haar samen met mijn vrienden de woning uit', sprak de Wijchenaar kort na zijn heldendaad.



'Niet meer dan logisch dat je zoiets doet'



Een dag later reageert Mike nog steeds nuchter op zijn reddingsactie. 'Ik denk er niet veel over na. Het is iets wat ik altijd wel zou doen bij iemand. Dus ja, het heeft niet veel impact op mij.' De Wijchenaar ziet zichzelf dan ook niet als held. 'Ik vind het niet meer dan logisch dat je zoiets doet', benadrukt hij. Mike heeft nog geen contact gehad met de vrouw van wie hij het leven redde. 'Ik hoorde toevallig gisteren (maandag, red.) dat ze in kritieke toestand lag en voor de rest heb ik niet veel gehoord.'

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de brand vermoedelijk is ontstaan door een mankement aan een elektronisch apparaat. Van opzet is volgens de politie geen sprake.