Steeds meer lokale partijen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen doen 18 procent meer lokale lijsten mee dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de kieslijsten dat de NOS in samenwerking met de regionale omroepen heeft uitgevoerd.

In totaal zijn nu 1024 lokale lijsten kiesbaar, tegenover 870 in 2010. Dat terwijl er vanwege herindelingen in 13 gemeenten minder verkiezingen worden gehouden.

Tegelijk is het aantal landelijke lijsten teruggelopen van 1974 naar 1895. De landelijke partijen hebben nog wel de meerderheid van het aanbod: de verhouding is 65 procent landelijke lijsten, tegen 35 procent lokale lijsten. Vier jaar geleden was dat nog 70-30.

Versnippering

Het verkiezingslandschap raakt daarmee meer versnipperd. In Noord-Brabant is het aandeel van lokale partijen het grootst. Maar liefst 45 procent van de kieslijsten is daar lokaal. Limburg en Flevoland zijn met 44 procent vrijwel net zo plaatselijk getint. Groningen heeft met 21 procent relatief de minste lokale kieslijsten.

De meest lokaal georiënteerde gemeenten zijn Rozendaal (G) en Schiermonnikoog: alle partijen zijn daar van plaatselijke komaf. In Hattem, Lingewaal, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Naarden en Brielle kan de kiezer daarentegen alleen maar op landelijke partijen stemmen.



Het CDA is de partij die in de meeste gemeenten deelneemt. De christendemocraten staan in 377 van de 380 gemeenten op het kiesbiljet, gevolgd door de VVD met 363 lijsten.

In enkele tientallen gemeenten hebben landelijke partijen gekozen voor gecombineerde lijsten, met name van PvdA met GroenLinks en de ChristenUnie met de SGP.