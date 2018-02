Zilveren Anjer voor gravin

ARNHEM - Gravin Isabelle zu Ortenburg-Gravin Van Aldenburg Bentinck krijgt donderdag een Zilveren Anjer van koningin Beatrix.De 85-jarige is de drijvende kracht achter de instandhouding van het middeleeuwse kasteel Middachten in De Steeg, waar ze ook woont.

Ze vindt dat het gebouw en het landgoed voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent sinds 1950 jaarlijks de Zilveren Anjer toe aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuurbehoud in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba.