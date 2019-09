Overheid was bang voor Brenno de Winter

De voormalig journalist van het jaar 2011 werd beschuldigd van het hacken van computersystemen van de overheid. Ook zou hij fysiek overheidsgebouwen willen indringen.



De Winter schrijft in The Post Online dat hij meerdere signalen kreeg vanuit 'overheidskringen' dat hij in de gaten gehouden werd. Zo kreeg hij bij een bezoek aan het ministerie van Financiën te horen dat er een 'speciaal protocol' voor hem was. Hij mocht alleen onder toezicht van een beveiliger lunchen met zijn afspraak.

Controlestaat



De Winter vergelijkt het optreden van de overheid met het leven in een controlestaat. In totaal zouden er volgens De Winter duizenden ambtenaren voor hem zijn gewaarschuwd. En in de memo's wordt de journalist genoemd met adresgegevens en geboortedatum. Dat is overheidsintimidatie volgens de Winter.



In het interne waarschuwingsbericht van de politie stond daarnaast onder meer het advies om de lamellen dicht te houden zodat de Edese journalist niet op beeldschermen kon kijken. Ook zouden ambtenaren geen operationele informatie meer moeten bekijken via openbare wifi-spots.

Excuusbrief

De overheid heeft inmiddels excuses aangeboden aan De Winter. In de brief staat onder meer dat de journalist 'ongefundeerd in een verkeerd daglicht' is gezet. Er is een nieuwe mail verstuurd met 'een klemmend beroep op iedereen' om de persoonlijke gegevens van De Winter weer te wissen.