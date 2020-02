Pater Herman Spronck biedt excuses aan

Pater Herman Spronck heeft zijn excuses aangeboden aan bezoekers van de Heilig Hartkapel 't Wezeveld in Twello en aan de salesianen in Nederland.Spronck kwam in het nieuws, omdat hij als hoofd van de salesianen wist dat pater Van B.

uit Wijchen actief was bij pedofielenvereniging Martijn, maar daar geen maatregelen tegen nam. Ook zou hij gezegd hebben in een interview met RTL Nieuws seks met minderjarigen niet per definitie af te wijzen en relaties tussen volwassenen en kinderen niet schadelijk te vinden. Spronck werd daarop uit zijn functie als delegaat gezet.

De kapelraad laat in een brief aan de Twellose kapelbezoekers weten dat Spronck, die daar nog voorganger is, zich niet kan vinden in de uitzending van RTL. Hij zegt dat het zijn diepste overtuiging is dat kinderen onaanraakbaar zijn en niet bestemd voor erotische of seksuele relaties. De kapelraad laat in de brief weten achter Spronck te staan.

