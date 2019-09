Eerste Gelderse 'commerciële' bieb in Lienden

In het Kulturhus in Lienden is donderdag een bibliotheek geopend die wordt gerund door een commercieel bedrijf.

De gemeente Buren kiest hiervoor, omdat het goedkoper is dan de Bibliotheek Rivierenland die tot voor kort een bibliobus in de gemeente verzorgde. Veel gemeenten gaan de komende tijd bezuinigen op bibliotheekwerk.



Wethouder Van der Donk opent de bibliotheek in Lienden



Het bedrijf Karmac Bibliotheek Services zal voor een proefperiode van één jaar een fysieke uitleenlocatie verzorgen in het Kultuurhus in Lienden. Bibliotheek Rivierenland is kritisch. Volgens een woordvoerder is bibliotheekwerk meer dan een paar kasten met boeken verzorgen. Ook educatie op scholen en het aanpakken van laaggeletterdheid hoort erbij. Voor die taken heeft de gemeente Buren tot 2015 nog een contract met de Bibliotheek Rivierenland.



Buren is de tweede gemeente in Nederland waar Karmac een 'commerciële' bibliotheeklocatie opent. Het bedrijf exploiteert sinds kort ook vier locaties in de gemeente Waterland. In Gelderland is het bedrijf ook al verantwoordelijk voor de bibliobus in Apeldoorn.