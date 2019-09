Gelderlanders willen best vrijwilliger zijn

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is er een onderzoek naar opvattingen en gedrag van raadsleden en burgers gedaan. Het onderzoek is een gezamenlijk project van Omroep Gelderland, De Gelderlander en de Radboud Universiteit Nijmegen en staat onder leiding van Prof. Dr. Monique Leyenaar van de Faculteit Managementwetenschappen.



Een steekproef van burgers werd telefonisch benaderd, hetgeen resulteerde in 842 respondenten, verdeeld over 10 gemeenten.



Alle Gelderse gemeenteraadsleden werden benaderd met het verzoek om een vragenlijst op het internet te beantwoorden. 370 raadsleden werkten mee, verdeeld over 50 gemeenten. Uit de overige vier gemeenten werd geen respons ontvangen.



Voor een aantal onderwerpen werden dezelfde vragen aan burgers en raadsleden gesteld, zodat vergelijking mogelijk is. Voor het overige hadden de vragen specifiek betrekking op opvattingen en stemgedrag van kiezers, cq zaken die met name betrekking hebben op het werk en de opvattingen van gemeenteraadsleden.



Aan alle deelnemers werd tot slot gevraagd of zij voor aanvullende vragen beschikbaar wilden zijn. Zowel voor raadsleden als burgers was meer dan de helft daartoe bereid.