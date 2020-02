Jasper Cillessen Gelders voetballer van het jaar

Jasper Cillessen is de winnaar van het klassement om de Gelders voetballer van het jaar.Met nog twee speelronden te gaan kan de vorige week 22 geworden doelman van NEC niet meer worden achterhaald door de nummer twee in het klassement, Steve De Ridder van De Graafschap.

De Belg heeft twaalf punten achterstand op Cillessen en er zijn nog maar maximaal tien punten te halen.

De doelman uit Groesbeek werd aan het begin van dit seizoen tweede doelman en mocht tegen Heerenveen debuteren, omdat Gabor Babos een rugblessure opliep. Die bleek hem maandenlang aan de kant te houden, waardoor Cillessen zijn kans greep. Toen Babos weer fit was, bleef de jonge doelman de eerste keus onder de lat en hij bevestigde dat door vrijwel wekelijks uit te blinken. Cillessen is nu zelf in beeld voor de selectie van het Nederlands elftal. Hij ging dit seizoen ook enkele keren in de fout, zoals uit tegen NAC en afgelopen zondag in Groningen. Hij gaf zijn fouten telkens ruiterlijk toe.

Cillessen is als Gelders voetballer van het jaar de opvolger van een andere doelman, Piet Velthuizen die vorig jaar als Vitessenaar het klassement won. In 2009 was Lasse Schöne van NEC de winnaar.