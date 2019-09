Skiester Jochemsen gaat voor medaille in Sotsji

Skiester Anna Jochemsen uit Bennekom is in Sotsji voor de Paralympische spelen, die vrijdag van start gaan.

Jochemsen doet aan alle ski-onderdelen mee. Ze skiet met één been. Ze gaat voor minimaal een medaille, de kleur is daarbij niet het belangrijkst. 'Als je kijkt waar ik nu sta in het skiveld dan zou een medaille al fantastisch zijn. Dan moet ik een goede dag hebben, maar ik voel me goed dus ik ga ervoor', zegt Jochemsen.

Bumpy rides in Sotsji



Er ligt sneeuw in Sotsji. 'Zeker, op de plekken waar we skiën ligt sneeuw. Het smelt snel weg, maar we gaan er de week wel mee doorkomen. Er zitten wel veel bobbels in het parcours. Dat krijg je wel vaker voor, als er eerst zachte sneeuw is door regen en als ze het daarna gaan zouten, waardoor het weer hard wordt. Als je skiet op een been, zoals ik, dan heb je op zo'n baan wel moeite met de balans. Maar dat blijft wel zo de komende dagen en daar gaan we mee delen.'

Oranje nagellak



Jochemsen is een waardig vertegenwoordigster van ons land. 'Boven mijn bed hangt een kaartje van de koning en ik heb oranje nagellak mee. We zijn hier toch om Nederland te vertegenwoordigen natuurlijk en ik hou altijd wel van het oranjegevoel, dus ik doe daar zelf lekker aan mee. '



foto: annajochemsen.nl