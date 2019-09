Ontroerende brief van school: 'Cito weet niet wat jullie speciaal maakt'

Daarom gaven zij hun kinderen een ontroerende brief mee. Daarin staat dat de juffen bezorgd zijn dat de Citotoetsen niet tonen wat de leerlingen speciaal en uniek maakt.

'Zij weten niet dat je meer talent hebt, of op een muziekinstrument speelt, dat je kan dansen of mooie kunstwerken maakt. Ze weten niet dat je vrienden op je kunnen rekenen als ze je nodig hebben of dat jouw vrolijke lach een sombere dag helpt verdwijnen.' Met die woorden steekt de school een hart onder de riem bij de kinderen.

Ondanks de mooie woorden kijkt de Beuningse school toch nog wel naar de uitslag van de toets, zo blijkt uit het slot van de brief. 'De resultaten van de Citotoets zeggen jou en ons wel iets, maar zeker niet alles! Kijk tevreden naar je resultaten en wees er trots op, maar onthoud vooral dat er heel veel manieren zijn om een slim en goed mens te zijn!'



Niet de eerste school



Deze brief is overigens niet uniek. In het verleden is de brief meerdere keren aan leerlingen verstuurd, maar op andere scholen.