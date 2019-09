Bombardement Nijmegen voor de 70ste keer herdacht

In Nijmegen is het bombardement van 22 februari 1944 herdacht.

Het is vandaag precies 70 jaar geleden dat een groot deel van de binnenstad door Amerikaanse bommenwerpers werd verwoest. Bij de aanval kwamen 800 mensen om het leven en vielen ook veel gewonden.



In de Sint Stevenskerk was 's middags een herdenkingsbijeenkomst met diverse sprekers uit binnen- en buitenland. Daarna volgde een stille tocht naar het monument De Schommel op het Raadhuishof, waar een krans werd gelegd.Leerlingen van basisschool Montessori en het Montessori College werkten daaraan mee. Bij het monument nam onder anderen burgemeester Bruls het woord. Later op de middag was er nog een orgelconcert in de Lutherse Kerk.

Herinneringen aan Hans van Dreven

Behalve de officiële herdenking zijn er nog diverse andere herdenkingsactiviteiten. Een van de slachtoffers van het bombardement is de destijds 6-jarige Hans van Dreven, die met zijn ouders en twee broers aan het Valkhof woonde. Aan de hand van zijn verhaal, bijzondere documenten en een stadswandeling organiseert het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis vanmiddag een gratis activiteit voor kinderen van 8 tot 14 jaar en hun ouders. Het is de bedoeling dat de deelnemers een indruk krijgen van wat er 70 jaar geleden is gebeurd.





Expositie

Daarnaast is in het geschiedenishuis de expositie Bommen op Burgers te zien. Deze tentoonstelling schetst de rol van de oorlogsvoering in de lucht, de oorlogsjaren in Nijmegen en besteedt aandacht aan het bombardement vanuit het gezichtspunt van de slachtoffers. De tentoonstelling is tot en met 23 augustus te zien.