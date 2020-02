Expo Rembrandt in Zutphen trekt duizenden bezoekers

De reizende tentoonstelling met meer dan 100 etsen van Rembrandt in Zutphen is een groot succes.

Ruim 11.000 bezoekers zagen de werken inmiddels. 'Meer dan tienduizend was het doel, dus dat is bereikt', zegt Raymond Timmer Arends van het Stedelijk Museum Zutphen. 'Ook de workshops om te etsen net als Rembrandt, waren telkens allemaal volgeboekt.'



Sinds eind november zijn er in het Stedelijk Museum Zutphen 108 etsen uit één privéverzameling te zien. Jaap Mulders is de eigenaar en stelt de werken beschikbaar. In Zutphen zijn ze alleen dit weekend nog te bewonderen.

Tablet

'De tentoonstelling is interactief', legt Timmer Arends uit. 'Bezoekers krijgen bij het begin een tablet mee. Als je die op de ets richt, leest de tablet de ets en krijg je achtergrondinformatie. In sommige gevallen vertelt Jaap Mulders dan zelf meer over de betreffende ets.'



Samenwerking

De reizende tentoonstelling is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen verzamelaar Jaap Mulders en vijf musea. Naast het Stedelijk Museum Zutphen zijn dat het Westfries Museum in Hoorn, Het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Het Hannemahuis in Harlingen en het Museum Gouda. 'Alleen dit weekend dus nog te zien in Zutphen, maandag is het inpakken en gaan de werken naar Harlingen', aldus Raymond Timmer Arends van het Stedelijk Museum Zutphen.