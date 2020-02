Nijmeegse wethouder Tas stapt op

Tas vindt zichzelf niet de juiste persoon om de zware bezuinigingen op zijn portefeuilles sport, zorg en welzijn door te voeren.

Tas zegt dat de bezuinigingsoperatie om een bestuurder vraagt "met politiek-bestuurlijke stuurmanskunst, plezier in het politieke spel en breed draagvlak". Tas benadrukt dat zijn vertrek een persoonlijke keuze is; van een conflict is geen sprake.

Burgemeester Thom de Graaf noemt Tas' besluit "verstandig en dapper". "Mijn bewondering voor zijn persoonlijkheid is alleen maar gegroeid."

Tas was sinds april 2010 wethouder. Hij werkte als jurist bij het politiekorps Gelderland-Zuid en was docent aan de politieacademie in Apeldoorn. Ook was hij plaatsvervangend rechter in Zutphen.

De fractie van GroenLinks beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

Verklaring Tas (pdf-bestand)

Foto: burgemeester Thom de Graaf (links) en wethouder Floris Tas