Niet schaatsen maar kanovaren op ijsbaan Renkum

De plaatselijke IJsvereniging Vooruit kwam met dit ludieke idee.



'Het is een hartstikke mooi terrein. Het water is heel helder, maar het is zo jammer dat we niet kunnen schaatsen. Toen kwam ik met het idee om te gaan kanovaren', zei voorzitter Henk Tiemens van de ijsclub. 'Er zit zoveel energie en tijd in het onderhouden van de baan en straks gaat de stop er weer uit. Dan gaan de schapen er weer lopen.'



Liefhebbers konden van 11.00 tot 14.00 uur terecht op de Renkumse ijsbaan. Ook ijsmeester Joop van der Gronden was paraat. 'Ik hoef geen ijs te controleren, maar zal erop toezien dat alles goed verloopt', sprak hij eerder. De kano's waren beschikbaar gesteld door Lijn 50.

NLdoet



Overigens vroeg de ijsvereniging zondag ook aandacht voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. 'We willen mensen oproepen om op 29 maart mee te helpen het hek rond de ijsbaan weer in orde te maken. Dat is nodig om de schapen binnen te houden. De schapen zijn nodig voor de begrazing en tegelijkertijd stampen ze de lemen grond weer stevig aan en dat is goed voor de ijsbaan', legde Tiemens uit.