Henk Bloemers treedt terug bij De Graafschap

Dat maakte Henk Zweers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de voetbalclub, zondag bekend in het programma In Gelderland Live.



Bloemers blijft wel verbonden aan de Achterhoekse club in een commerciële rol. Het is niet opmerkelijk dat hij juist nu stopt als directeur. De Graafschap verkeert in een crisissfeer, waarbij in korte tijd trainers en managers al dan niet gedwongen het veld moesten ruimen.



Wanbeleid op De Vijverberg



Het besluit om als algemeen directeur te stoppen is door Bloemers zelf genomen en zaterdagavond aan de Raad van Commissarissen verteld, die het bij De Graafschap voor het zeggen hebben. Bloemers lag al geruime tijd onder vuur door het wanbeleid dat de laatste jaren op De Vijverberg is gevoerd. Financieel gaat het slecht met De Graafschap, de sportieve prestaties vallen zwaar tegen en vorig seizoen kwamen ook supporters in verzet. Enkele bestuursleden stapten onder grote druk op.



Lastige positie voor Bloemers



Vorige week kwam Bloemers in een nog lastigere positie terecht. Dat gebeurde na het opstappen van trainer Jimmy Calderwood en het grote schimmenspel dat daarop volgde. Ook het wel of niet vrijwillige vertrek van technisch manager Roland Vroomans, die in onmin leefde met Peter Hofstede, deed de positie van Bloemers weinig goed. Hofstede is de voetbalman binnen de Raad van Commissarissen. Op kerstavond moest Pieter Huistra al wijken als trainer na tegenvallende prestaties.



Grote reorganisatie



Bloemers, die zich op De Vijverberg een slag in de rondte werkte, stond al jaren onder druk bij De Graafschap. Al jaren is het onrustig bij de Doetinchemse club. Bloemers zei onlangs nog tegen Omroep Gelderland dat hij zich meer met commercie wide bezighouden en het plezier te missen in zijn huidige functie waarbij veel op zijn schouders terecht kwam. 'Mijn hart ligt bij commercie', zei hij toen. Toch moet het opstappen van Bloemers vooral gezien worden in het licht van een grote reorganisatie, waarbij de Raad van Commissarissen het voortouw neemt en nieuwe mensen zoekt.



Kracht op commercieel gebied



Henk Bloemers mag dus wel verder in een commerciële functie. Voorzitter Henk Zweers reageerde zondagochtend in het programma In Gelderland Live op het terugtreden van de directeur. 'Als raad van commissarissen evalueer je met Henk. Daaruit is gebleken dat zijn kracht meer op commercieel gebied ligt. Henk heeft besloten van zijn kracht gebruik te gaan maken.'