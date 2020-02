Miljoenen voor nanotech Wageningen

Dat meldt de Wageningen Universiteit.

De projecten zijn opgesteld door NanoNextNL waarin de partijen samenwerken.

Nanotechnologie is het werken met deeltjes die net iets groter zijn dan atomen. De mens kan zo de eigenschappen van stoffen naar zijn hand zetten en nieuwe stoffen maken.

Onderzocht wordt onder meer hoe via de techniek voedsel nog steeds vet aanvoelt en smaakt maar dat niet is. Verder wordt gewerkt aan methoden om via een sensor die reageert op stoffen die vrijkomen bij ontstekingen ziektes te kunnen diagnostiseren. Dat gaat sneller dan via ingewikkeld laboratoriumonderzoek.

Tenslotte wordt ook gewerkt aan apparatuur waarmee de nanodeeltjes kunnen worden opgespoord en de giftigheid van nieuwe deeltjes kan worden vastgesteld.

Los van de mogelijkheden van de nieuwe technologie is er ook discussie over de risico's. Onbekend is nog hoe synthetisch gemaakte nanodeeltjes zich gedragen, en of die gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu.

(Foto: Nanotechnologie in de praktijk; Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven in 2010 kijkt een bezoeker naar een halsketting die de gezondheid van borstkankerpatienten kan bepalen door via de schakels een kleine hoeveelheid bloed af te nemen. De schakel verandert dan van kleur; hoe dieper de kleur des te gezonder de patient.)