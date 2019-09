Mike (19) redde vrouw uit brandend appartement Wijchen: 'Ik sleurde haar er letterlijk uit'

Ik heb haar toen letterlijk het pand uit gesleurd samen met mijn vrienden.' Mike Hermsen (19) uit Wijchen kijkt terug op een bewogen nacht waarin hij na een avondje stappen een vrouw op leeftijd redde uit haar brandende appartement.

Toen de jongeman in de nacht van zondag op maandag naar huis ging, werd hij door vrienden gebeld over de uitslaande brand. Eenmaal ter plaatse zag hij de vlammen uit het appartementencomplex aan het Europaplein slaan. Samen met vrienden probeerde hij vervolgens de bewoners wakker te krijgen door aan te bellen, maar dat haalde niets uit. De Wijchenaar klom daarom op het dak van de ondergelegen winkels om de appartementen te bereiken en de bewoners te waarschuwen.



Gezicht vol roet



'Toen zag ik een man staan', blikt Mike terug terwijl zijn gezicht nog zwart ziet van het roet. 'Hij zei dat zijn vrouw nog in de flat was. Ik ben naar binnen gegaan met mijn lamp om te kijken of ik nog iets kon zien, maar dat ging heel moeilijk. Toen ik net wilde gaan, tikte die vrouw mij aan om te zeggen; hier ben ik.'

Volgens de Wijchenaar was ze er slecht aan toe. 'Die mevrouw kon niet meer lopen, was niet meer aanspreekbaar. Ze viel steeds op de grond, want ze had geen kracht meer.' Mike bedacht zich geen moment en sleurde haar samen met zijn vrienden de woning uit.

Rook ingeademd



Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook de heldhaftige Wijchenaar is daar behandeld, omdat hij rook had ingeademd. Vijf anderen, onder wie twee agenten, zijn ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken.

In totaal zijn 17 bewoners van zes appartementen geëvacueerd en door de gemeente opgevangen in de directe omgeving. Het is nog niet bekend wanneer ze terug kunnen. De toedracht van de brand wordt onderzocht.

Burgemeester Hans Verheijen van Wijchen laat vanaf zijn vakantieadres weten blij te zijn met de reddingsactie. 'Ik ben blij dat er zo alert is gereageerd door omstanders en dat de mensen zo snel uit hun woning zijn gehaald.'