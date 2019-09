Kruisbeelden, wijwaterbakjes en collectebusjes in Kranenburg

Een deel van zijn nalatenschap, zo'n 600 items, is nu te zien in het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg, in de Achterhoek. Henk Ensink verzamelde de spullen ruim 40 jaar en had zijn hele huis vol staan met zo'n 10.000 relikwiehouders, wijwaterbakjes en religieus vaatwerk. De items die niet worden tentoongesteld, zijn opgeslagen in een depot.

Klankbeeld verzamelaar



Het museum is blij met de collectie en laat deze nu in een thematentoonstelling zien aan het publiek. Ook is er een klankbeeld te zien over zijn werk en over de verzamelaar zelf. Vicaris Ronald Cornelissen uit Deventer opende de tentoonstelling op tweede paasdag. Henk Ensink overleed maart vorig jaar op 71-jarige leeftijd.