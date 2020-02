MKZ-voorstel Bleker valt goed in Kootwijkerbroek

In Kootwijkerbroek is het voorstel van staatssecretaris Bleker om nieuw onderzoek te laten doen naar de aanpak van de MKZ-crisis, positief ontvangen.

Volgens Bleker moeten de inwoners zelf om zo'n onderzoek vragen en de uitkomst ervan respecteren.

De twee partijen in Kootwijkerbroek die zelf onderzoek doen, de Stichting Onderzoek MKZ-crisis Kootwijkerbroek en de gedupeerde veehouder Henk van den Brink, zien er wel wat in. "Het is een prima voorstel. Dat is jaren niet zo gebeurd", aldus Van den Brink.

Maar het moet volgens hen dan wel een deskundige commissie zijn. Bovendien willen ze de hoorzitting van vrijdag afwachten over de besluitvorming die leidde tot de grootschalige en omstreden MKZ-ruimingen in Kootwijkerbroek. Veel boeren daar denken dat er nooit MKZ in het dorp is geweest.

Bleker was maandag in Kootwijkerbroek bij de vertoning van een documentaire, waarin een beeld wordt geschetst van het felle verzet tegen de ruimingen. Dit is opvallend, omdat in al die jaren nog nooit een bewindsman vanwege de MKZ in het christelijke dorp is geweest. Ook ging het ministerie onlangs niet in op een uitnodiging voor een MKZ-herdenking op 21 maart in Heerde.

'Mannenbroeders van Kootjebroek' laat zien welke impact de MKZ-crisis van tien jaar geleden had en heeft in Kootwijkerbroek. Bij de ruiming van dieren kwam het tot confrontaties tussen inwoners en de ME.

