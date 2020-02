Zaak-Van Meurs: meer onderzoek nodig

Er is nog meer onderzoek nodig. Justitie had daar ook om gevraagd.

Bij de fractievoorzitter van Pro Arnhem zijn 241 films en zo'n 3500 foto's gevonden van seks met kinderen. Naar eigen zeggen was hij nieuwsgierig naar de plaatjes en was hij aan het afbouwen met kinderporno. Justitie geloofde dat niet en vroeg om nieuw onderzoek door een psycholoog en een psychiater om te zien of Van Meurs in herhaling zou kunnen vallen. Als er geen onderzoek zou komen, wilde justitie twee jaar cel voor de politicus.

De rechters vinden het opvallend dat Van Meurs verklaarde dat hij aan het afbouwen was, maar dat hij in chatsessies met pedofielen zei dat hij ooit een kind misbruikte en dat hij dat graag weer zou willen doen. Nieuw onderzoek is daarom verstandig, vindt de rechtbank. Dat moet worden gedaan door een psycholoog en een psychiater die gespecialiseerd zijn op het gebied van seksualiteit.

Van Meurs, die dinsdag 60 is geworden, werd eind november aangehouden. Hij zit vast in Almelo. Nadat Van Meurs schuld had bekend, besloot Pro Arnhem hem uit de partij te zetten. In december was hij al geschorst als lid.

