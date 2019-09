Nijmegenaar reist overgrootvader achterna

Walraven ontdekte dat Hamel in 1877 als consul op geheime missie ging in Goudkust, het kustgebied van het huidige Ghana. Walraven maakte een verslag van zijn reis, dat door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is genomineerd voor de prijs Je Beste Vondst.

Walraven had al tientallen jaren een reisverslag van Hamel in huis. Toen hij er op een dag eens goed naar keek, werd hij naar eigen zeggen door het verhaal gegrepen. 'Het was zo fascinerend wat ik las. Plaatsen waar ik nog nooit van gehoord had. Ik wilde het gewoon gaan zien. Ik wilde in zijn voetsporen treden.'

Walraven had het wel een stuk makkelijker dan zijn overgrootvader. 'Hij moest vroeger per boot en lopend, en per draagstoel ging hij door de jungle heen. Tegenwoordig lopen er gewoon wegen.'