Voortvluchtige 'Bonnie en Clyde' opgepakt bij Dortmund

De twee voortvluchtige Nederlandse criminelen zijn aangehouden in een hotel in het Duitse Schwerte, bij Dortmund.

Eerder op de dag werd hun auto aangetroffen in Münster.



Maandag werd er onder meer boven de Achterhoek met helikopters naar de Nederlandse Bonnie en Clyde gezocht, nadat de man op een camping in Enschede een man had neergeschoten die het duo betrapte bij een inbraak. Die avond gijzelden ze ook een gezin. De vader werd in zijn eigen auto meegenomen en net over de grens in Duitsland vrijgelaten.



Beroering bij campinghouders



De klopjacht op het duo leidde tot veel beroering bij campinghouders in de grensstreek. Zo ging Harry Overkamp van camping de Goede Hoop in Eibergen alle huisjes langs om te zien of de twee zich daar misschien hadden verschanst.



De Duitse politie kwam ze woensdag op het spoor na een tip. Bij de aanhouding is geen geweld gebruikt, meldt de politie. De politie heeft een vuurwapen gevonden.

Al vaker aangehouden



Het is niet de eerste keer dat het stel is opgepakt. De twee werden half december al in de kraag gevat door de politie in de stad Groningen. Ze gingen er destijds vandoor tijdens een politiecontrole. Na een wilde achtervolging kon de politie hen aanhouden toen ze te voet wilden vluchten. Het Openbaar Ministerie bepaalde toen dat de twee weer op vrije voeten moesten komen.