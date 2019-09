Expo Liberation Route geopend in Eusebiuskerk

In de Eusebiuskerk in Arnhem is woensdagavond de expositie Routes of Liberation: European Legacies of the Second World War geopend.

Deze reizende tentoonstelling die informatie geeft over het verliezen, herwinnen en behouden van vrijheid is voor het eerst in Nederland te zien.

Stimulans voor de regio



Herman Kaiser, de burgemeester van Arnhem, is blij met de expositie: 'Het verhaal van de Slag om Arnhem is immers niet los te zien van de Liberation Route Europe. (...) Het past heel goed bij de plannen voor het Vrijheidsmuseum WO2 in Nijmegen, dat een belangrijke stimulans zal geven aan onze regio. De expositie in de Eusebiuskerk zien wij bovendien als een voorbode van alle gebeurtenissen later dit jaar rond de herdenking van 70 jaar Market Garden.'

Route van de geallieerden



De Liberation Route Europe volgt de route die de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog volgden om Europa te bevrijden. De route start in Zuid-Engeland en gaat via Normandië naar Parijs en de Belgische Ardennen. Door onder meer Eindhoven, Arnhem/Nijmegen en het Duitse Hürtgenwald gaat de route verder naar Berlijn.

Door heel Europa



De reizende expositie reist vanaf februari 2014 twee jaar lang door Europa. Van 19 tot en 24 september is de expositie ook in Arnhem te bezichtigen.