De Graafschap en Telstar eren Simon Kistemaker

Hij is een halfgod in deAchterhoek en ook in Velsen wordt Simon Kistemaker op handen gedragen.

Daarom wordt op 14 maart, bij de wedstrijd SC Telstar - De Graafschap een ode aan Simon Kistemaker gehouden.

Telstar bestond vorig jaar 50 jaar. Kistemaker werd destijds door de Telstarfans verkozen tot 'trainer van de halve eeuw' dat geeft aan hoe groot 'De Kist' is in de IJmond. 'We zijn benaderd door supporters van De Graafschap en waren meteen enthousiast', zegt directeur Pieter de Waard van Telstar.



'Onze clubs hebben een mooie historie met elkaar. We herinneren ons allemaal de ontvangst in Doetinchem, na het overlijden van onze speler Luciano van den Berg. Hoewel de aanleiding intens triest was, was de houding van de Superboeren hartverwarmend en onvergetelijk. Ook zijn we als Telstar shirtsponsor geworden van De Graafschap bij de D'ran-actie, omdat we De Graafschap gewoon een mooie club vinden. En we delen natuurlijk hetzelfde clubicoon.'

Feest



En dus staat niets een grandioos feest in de weg. 'Supporters klagen wel eens over de weinig gastvrije ontvangst bij uitwedstrijden, maar we gaan ervoor zorgen dat de Superboeren niets te klagen hebben, ze krijgen korting op hun kaartjes en ze zullen alle vrijheid krijgen. De Superboeren betalen 4,63 euro voor een kaartje, maar dan wel gepast!', verwijst De Waard naar het oprichtingsjaar van de Witte Leeuwen. 'We gaan laten zien dat supporters best normaal met elkaar om kunnen gaan, mits je ze normaal behandelt. Als het hier niet kan, dan kan het nergens.'



Steef Hammerstein live op de radio over de Simon Kistemaker tribute. Uiteraard luistert de hoofdpersoon zelf mee! pic.twitter.com/CD4eBqp8PA — Witte Leeuwen (@Telstar1963NV) 27 februari 2014

De Kist is spil van de feestvreugde. Hij doet de aftrap en het zou zomaar kunnen dat hij het uitvak even opjut als in zijn beste dagen op de Vijverberg. De Kist zal met de supporters naar de wedstrijd kijken. Er zullen speciale tribute-sjaals worden gedrukt en ook na de wedstrijd zal er van alles te beleven zijn', neemt de directeur alvast een voorschot op een mooi feestje in het Paviljoen. De Graafschap is enthousiast over het initiatief en heeft toegezegd waar mogelijk te helpen.