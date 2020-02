Shirtsponsor De Graafschap: vertrouwen terecht weg

Behalve RvC-lid is Berlo ook directeur van ATAG, de shirtsponsor van de club. 'De strippenkaart van deze club zit vol met fouten. We kunnen ons niets meer veroorloven. Je kunt niet anders dan vaststellen dat een aantal dingen onhandig is gegaan.'

Louter verliezers

Als voorbeeld noemt Berlo, die zich naar verluidt steeds meer laat gelden binnen De Graafschap, de soap rond trainer Jimmy Calderwood. 'Slecht voor het imago van de club. Verschrikkelijk. Louter verliezers en meer dan verdrietig. Wij hadden hier een heel andere gedachte bij. Wat wij anders hadden kunnen doen? Ik zou het niet weten', zegt het lid van de Raad van Commissarissen.

'Zachte dwang'

Berlo geeft toe dat de RvC met 'zachte dwang' technisch manager Vroomans en algemeen directeur Bloemers uit hun functie heeft gezet Tegelijkertijd benadrukt de Amersfoorter dat beiden op eigen verzoek een stap terug deden. 'Over Vroomans was niemand verrast. Hij heeft niet kunnen brengen wat wij hadden verwacht. Iemand moest er meer bovenop gaan zitten (Peter Hofstede, red.). Ook waren we bezig met de ontwikkeling van een plan waar in de toekomst geen behoefte meer was aan een technisch manager. Dan gaan mensen conclusies trekken.'

Rust en leiderschap zonder lijntjes

Ook over het terugreden van Bloemers draait Berlo er nauwelijks omheen. 'De invulling van commercie en algemene zaken voldeed niet aan het juiste resultaat. Er zijn veel gesprekken geweest met de directeur en de druk was hoog. Het was zijn vrijwillige keuze, maar duidelijk is ook dat niemand er is voor gaan liggen. Dit moest gebeuren. We hebben nu iemand nodig die rust uitstraalt en leiderschap toont. Het zou goed kunnen dat we iemand van buitenaf halen. Zonder emoties en allerlei lijntjes en belangen. Iemand die niet is belast met het verleden', beschrijft Berlo het profiel.

Flinke scheuren in fundament

De Raad van Commissarissen trekt op dit moment aan de touwtjes op De Vijverberg. Zelf opstappen is echter niet overwogen in de hevige strijd die momenteel woedt. 'Geen seconde. We zijn alleen maar gesterkt om nu door te gaan met het nemen van de goede besluiten.' Berlo weet dat de 'opruiming' bij De Graafschap opnieuw zorgde voor een hoop onrust en tumult rond de Achterhoekse club. 'Er zitten flinke scheuren in ons fundament en die zijn serieus. Het vertrouwen is terecht weg en dat doen pijn. Maar er ligt ook een visie waar we in geloven. Met de Voetbalacademie, met het zoeken naar spelers die hier passen en beseffen dat ze ons prachtige shirt vooral mogen draaien. Maar het belangrijkste is nu de financiering van de club en daar is onlangs weer een belangrijke aanzet voor gegeven. Om het vertrouwen terug te winnen, hebben we iedereen nodig. Dit is ook niet even in een kwartaal op te lossen.'