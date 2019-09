Miljoenenschade door brand bij bloembollenbedrijf Aalten

De schade door de brand bij bloembollenbedrijf Arentsen in Aalten loopt in de miljoenen, denkt de brandweer.

De loods van zo'n 25 bij 50 meter aan de Varsseveldsestraatweg is vrijdagavond bijna geheel verwoest. Gebouwen in de nabije omgeving, waaronder het woonhuis naast de loods, liepen geen grote schade op.

Volgens de brandweer lag er 1500 kuub aan bloembollen, die klaar lagen om geëxporteerd te worden. Verder stonden er onder meer sorteermachines en materiaal voor de kweek. De eigenaar is verzekerd, zegt de brandweer.

Nog steeds aan het nablussen



De brand brak rond 20.30 uur uit. Zo'n 2 uur later werd het sein 'brand meester' gegeven. De brandweer was zaterdagmiddag nog steeds aan het nablussen. Dat werd bemoeilijkt doordat het dak deels ingestort is. Met twee waterkanonnen worden twee brandhaarden bestreden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het lijkt er volgens de brandweer op dat de brand midden in de loods is begonnen.



Geen asbest



Via Twitter liet de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 's avonds weten dat bij de brand geen asbest is vrijgekomen. Wel werd omwonenden via een Burgernetbericht opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden.