Geen medaille voor Groothuis op 1500 meter

Stefan Groothuis is er niet in geslaagd om een medaille te winnen op de olympische 1500 meter.

De schaatser uit Voorst eindigde in een tijd van 1.46,08 als 12e.



De Pool Zbigniew Brodka won goud, Koen Verweij veroverde zilver. Beiden reden een tijd van 1.45,00, maar Brodka was drieduizendsten sneller. Het brons was voor Denny Morrison uit Canada: 1.45,22. Mark Tuitert, die zijn olympische titel verdedigde, eindigde als vijfde in 1.45,42.



Niet ontevreden over race



Groothuis was na 10 ritten de snelste, maar hij verwachtte al dat zijn tijd niet goed genoeg was voor een medaille. 'Dat zou me heel erg verbazen.'



'Ik ben er vol ingegaan', zei Groothuis, die woensdag de olympische titel op de 1000 meter veroverde. 'De opening was goed. De tweede ronde was eigenlijk net iets te langzaam. En de laatste, dat weten we van mij, daar zit te veel verval in. Maar ik heb vandaag de beste race gereden die ik had kunnen rijden. Ik ben tevreden.'