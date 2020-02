Tot 10 jaar geleden. Hij kwam toevallig in gesprek met de oprichtster van de Stichting Hart voor Kamp Amersfoort. Aan haar vertrouwde de 79-jarige Piet Edelman uit Elspeet zijn ervaringen toe en zij overtuigde hem ervan dat hij zijn verhaal moest nalaten. De Elspeter overleefde twee bombardementen op Rotterdam en Schiedam in de Tweede Wereldoorlog. In 470 tekeningen vertelt hij nu zijn verhaal in het boek 'Hemelse wacht voor dag en nacht'.

Eenmaal thuis begon hij aan zijn keukentafel te tekenen. Dat wat hij tot die tijd nooit had gedaan. Hij bleek een fotografisch geheugen te hebben. Hij tekende letterlijk wat hij heeft meegemaakt en schreef er korte verhalen bij.

Tien jaar lang met ijzeren discipline

Op een krukje, in zijn ouderwetse keuken in Elspeet werkte Piet tien jaar lang met ijzeren discipline. Tijd om te eten en drinken gunde hij zichzelf bijna niet. Hij leefde op Brinta, melk en bananen. In 2014 maakte de Elspeter zijn laatste tekening en nu is het boek van zijn hand verschenen.

Zaterdag in Gelderse Koppen meer over het levensverhaal van deze bijzondere man.