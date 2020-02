Burgemeester wil Millingen aan de Rijn schoonvegen

Dat zei hij zondag in het televisieprogramma In Gelderland Live.



In de kleine gemeente zijn de afgelopen tijd een aantal wietkwekerijen opgerold. Donderdag nog zijn in een grote schuur in Millingen aan de Rijn en een bedrijfspand in Kekerdom meer dan 1200 planten aangetroffen door de politie. Twee mannen zijn aangehouden.



Hoe burgemeester Keereweer zijn gemeente precies gaat schoonvegen, is niet duidelijk. Daar wilde hij niets over kwijt.

'Meer vertrouwen in politie'



Keereweer vindt dat de inwoners van zijn gemeente weer meer vertrouwen moeten krijgen in de politie. Dat vertrouwen is sinds 2012 weg als gevolg van de zaak rondom politieman Jan Petter uit Kekerdom. Petter, die ook vertrouwenspersoon was bij de politie, had een wietplantage op zolder van zijn woning. Hij schoot zichzelf en een man en vrouw dood toen hun driehoeksverhouding werd beëindigd.