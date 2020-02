Einde van de wereld in Gelderland

Op verschillende plaatsen in de provincie wordt stilgestaan bij dit doemscenario: Hoe komt de wereld aan haar einde? En wat zou u doen als u nog één dag op onze planeet doorbrengt? Wat als vandaag toch niet het einde is?



Aardscheerders en supernova's

Er zijn mensen die verwachten dat de wereld ten onder gaat door bedreigingen uit de ruimte. Op de Volkssterrenwacht Bussloo geeft Astronoom Diederik Kruijssen vanavond een lezing over sterrenkundige natuurrampen. Hierbij zal hij onder andere uitleg geven over planetoïden die in een baan om de zon draaien en daarbij de baan van de aarde kruisen. Deze aardscheerders kunnen de aarde raken, maar verdampen meestal al in de dampkring en zijn voor de mens alleen merkbaar als vallende sterren.



Maar er zijn ook andere sterrenkundige gevaren. Door botsende gaswolken ontstaan nieuwe sterren, de zwaarste daarvan exploderen als supernova’s. Deze explosies gaan gepaard met een straling gelijk aan een triljard atoombommen per seconde.

Volgens rampendeskundige Thea Hilhorst van de Wageningen Universiteit is Nederland slecht voorbereid op grote rampen. Dat komt vooral doordat Nederlanders over het algemeen denken dat het zo'n vaart allemaal niet zal lopen. Wel constateert Hilhorst een mentaliteitsverandering. Dat zou komen door de kernramp in Japan en orkaan Katrina in de Verenigde Staten. (audio)



Try before you die



Wat zou u doen als u nog een dag te leven zou hebben? U kunt bijvoorbeeld een tatoeage nemen. Maar omdat het u er dan maar een dag van kunt genieten, betaalt u bij tattooshop Skin Deep in Arnhem maar de helft van de prijs.

Het einde als nieuw begin



Niet iedereen is somber gestemd, want wat als de wereld niet vergaat? Happiness4all in Wageningen gebruikt het einde van de Maya-kalender om een nieuw begin in te luiden. Tijdens het zogenoemde 'Nieuwe-tijds Feest' houdt de groep een vuurceremonie. Deelnemers nemen een dierbaar voorwerp mee en onder begeleiding van trommels wordt er gedanst rond een vuur.