Tentoonstelling 14 'rare' jaren Wilhelmina

In Apeldoorn opende prinses Margriet dinsdag een tentoonstelling over de jaren die koningin Wilhelmina doorbracht op Paleis Het Loo.





Na haar troonsafstand in 1948 verruilde Wilhelmina haar drukke bestaan in Den Haag voor een rustig leven in Apeldoorn. Tot op hoge leeftijd heeft ze op het Paleis geschilderd en mende ze paarden in de bosrijke omgeving.



Op de tentoonstelling zijn onder andere de menwagen, draagstoel en het looprekje van Wilhelmina te zien. Woensdag is het 50 jaar geleden dat ze overleed. Vanaf die dag is de expositie open voor het publiek.



14 rare, onbekende levensjaren



Conservator en samensteller van de expositie Paul Rem heeft het over "14 rare, onbekende levensjaren". Hij had verwacht dat er weinig over haar te melden zou zijn, maar dat viel erg mee.



"We dachten: dat zijn jaren zonder glamour, zonder openbare optredens, zonder spraakmakende zaken en dergelijke. Totdat we het eens gingen bekijken en particuliere archieven gingen raadplegen en gingen kijken welke jurken we nog hadden uit die tijd. En wat voor kamers ze woonde, want ze trok zich helemaal terug in Het Loo in een nieuw appartementje, ver weg. Een soort seniorenflat, zou je kunnen zeggen. Het levert toch wel een heel bijzonder beeld op", stelt Rem vast (audio).



Wilhelmina was 48 jaar koningin geweest en wilde daarna een gewone Nederlander zijn. "En dat kan natuurlijk niet. Dat kun je wel willen, maar dat willen anderen niet. Je krijgt een heel rare spagaat van een oudere dame die eindelijk eens wil doen wat ze wíl doen: schrijven, schilderen, lekker door de bossen fietsen. En dan mensen eromheen die haar zien als hún koningin, de moeder van het verzet. En dat leverde wel eens rare verhalen op natuurlijk", aldus Rem.

Gewoon een tafeltje kopen is niet gewoon



"Zo dacht Wilhelmina: iedere gewone Nederlander die koopt spulletjes gewoon bij de doodgewone V&D. Dus daar ga je op je gewone fiets door Apeldoorn naartoe. En dan word je eerst door een Apeldoornse jongen toegeschreeuwd: 'Hé wijf, ga eens aan de andere kant van de weg fietsen. Het is veel te gevaarlijk.' Als je daar nog niet van bijgekomen bent als oud-koningin kom je bij de V&D en dan moet je, terwijl je in je paleis 320.000 tafels hebt, ineens zelf een tafeltje kopen. Omdat je vindt dat je op jezelf gaat wonen en je eindelijk eens iets voor jezelf kunt kopen. Dat zijn heel vreemde dingen. Voor ons zo normaal en voor een gewone Nederlander die altijd koningin is geweest helemaal niet", zegt Rem.

Foto boven artikel: Wilhelmina met honden, rond 1962.