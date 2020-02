Burgemeester wil politieke lucht Elburg klaren

De gemeentepolitiek in Elburg moet weer wederzijds respect en begrip uitstralen, dat stelt burgemeester De Lange van Elburg in een maandag uitgegeven verklaring.

Aanleiding is een week van politiek rumoer in zijn gemeente, die volgens De Lange het gevolg was van 'oprechte verontwaardiging' van de oppositie over het optreden van het college van B en W.

De druppel die voor de oppositie de emmer deed overlopen was een persbericht waarin wethouder Wessel fel van leer trok tegen het besluit van de provincie Gelderland om af te zien van de aanleg van een rondweg rond 't Harde. Volgens de oppositie deed Wessel daarin voorkomen dat hij namens de hele gemeenteraad sprak, terwijl die op dat moment nog niet eens geïnformeerd was over het besluit van de provincie. De gemeente heeft het omstreden persbericht na kritiek van de oppositie uiteindelijk aangepast.

De complete oppositie (CDA, PvdA, VVD en Gemeente Belang) schreef vervolgens een open brief waarin ze klaagt over de 'cultuur die de democratie onwaardig is'. De partijen zeggen voorlopig niet meer mee te doen aan commissievergaderingen en roepen burgemeester De Lange op tot 'het nastreven van dualisme, openbaarheid en transparantie'.

Het college in Elburg bestaat uit ChristenUnie, Algemeen Belang Elburg, Elburg Beleid en SGP.

De Lange zegt in de verklaring van maandag dat hij na een gesprek met de oppositie begrip heeft voor de kritiek en te betreuren dat zijn gemeente in een negatief daglicht is komen te staan.

VVD: oppositie al jaren buitenspel

Volgens Jessie van Egerschot van de VVD staat de oppositie in Elburg al jaren buitenspel. 'Wethouders zitten ook gewoon in de fractievergaderingen. Dat is geen dualisme.' Het idee van politiek dualisme werd in 2002 ingevoerd met als doel een duidelijker scheiding te krijgen tussen uitvoerende en controlerende taken. Wethouder zouden niet meer in de gemeenteraad zitten. In Elburg werkt dat niet zo, zegt Van Egerschot. 'De coalitie is zo dichtgetimmerd, het is coalitie tegen oppositie'. Volgens Van Egerschot worden politieke besluiten, die in de gemeenteraad zouden moeten vallen, voorgekookt in fractievergaderingen waar de wethouder bij aanwezig is. Er wordt vantevoren al een meerderheid gecreëerd, aldus Van Egerschot die zegt zo voor voldongen feiten te worden geplaatst.

Volgens het college van B en W wonen wethouders de fractievergaderingen enkel bij als dat gebeurt op uitnodiging van de fractie.

Oppositie nog niet tevreden

De oppositiepartijen zijn na de toezeggingen van De Lange nog niet tevreden en blijven de commissievergaderingen mijden. "In plaats daarvan brengen we werkbezoeken, zodat we problemen aan de kaak kunnen stellen."