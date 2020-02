Van der Meijde begrijpt succes biografie

(audio)



Het was een bijzondere ervaring voor de geboren Arnhemmer. "Heel mooi dat de mensen uit Arnhem nog steeds belangstelling voor me hebben. Mijn familie woont nog steeds hier. Het was voor mij wel belangrijk dat ik verhuisde naar Amsterdam, want met veel vrienden van toen is het niet zo goed afgelopen."

"Ik snap wel waarom het een succes is. Ik heb in dit boek alles heel eerlijk verteld, het is anders dan dat van anderen. Het is geen fantasieverhaal en mensen waarderen dat wel. Het loopt enorm goed, het is echt een gekkenhuis. Ik zit tot 28 december nog vol met signeersessies. Het is mooi."

Het boek, waarvan al 85.000 exemplaren zijn gedrukt, is onthullend met details uit zijn privé-leven, zoals veelvuldig vreemdgaan en zijn cocaïneverslaving. "Het was wel erg, maar ik ben er nog. Ik wil jonge jongens en hun ouders meegeven dat ze meer toezicht moeten hebben. Als je als jonge jongen in het buitenland terecht komt met heel veel geld, kunnen er gekke dingen gebeuren. Daarvan ben ik een voorbeeld."