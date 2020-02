Integriteit ter discussie in Oldebroek

In de gemeente Oldebroek maken college- en oppositiepartijen elkaar verwijten over een gebrek aan integriteit.

Twistpunt is de aankoop van de Erica Terpstrahal.

De gemeente is van plan de hal voor zo'n 3 miljoen euro aan te kopen en op te knappen. Bij de hal zou kunstgras moeten komen.

Gijs van den Brink van coalitiepartij ChristenUnie wordt belangenverstrengeling verweten, omdat hij voorstelde dat het kunstgras van dezelfde kwaliteit moet zijn als bij voetbalclubs in de gemeente. Van den Brink is naast raadslid ook voorzitter van WHC in Wezep, in de gemeente Oldebroek. Verder zijn twee raadsleden die in de oppositie zitten op hun integriteit gewezen, omdat ze kinderen hebben op een basisschool die gebruikmaakt van de sporthal.

In december discussieert de gemeenteraad over integriteit. Bureau Bing zal worden gevraagd onderzoek te doen naar de integriteit van (oud-)raadsleden en wethouders in diverse dossiers.

Scholen maken zich zorgen

De aankoop van de Erica Terpstrahal houdt de gemoederen toch al bezig. Enkele scholen in Wezep en Hattemerbroek zien het niet zitten dat de gymzalen zullen worden gesloopt en dat de kinderen dan naar de hal moeten lopen. Ze zijn dan een halfuur onderweg; voor de gymles blijft zo amper tijd over.

Ook de verkeersveiligheid baart de scholen zorgen. De route naar de Erica Terpstrahal gaat deels over het fietspad en drukke kruispunten.