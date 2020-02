Oppositie Elburg komt in opstand

Ze beschuldigt burgemeester en wethouders in een open brief van achterkamertjespolitiek.

De zeven raadsleden van CDA, PvdA, VVD en Gemeente Belang zeggen dat ze niet verder willen werken "in een cultuur die democratie onwaardig is". Ze roepen burgemeester De Lange op "nu eens echt werk te maken van het nastreven van dualisme, openbaarheid en transparantie". Het college in Elburg bestaat uit ChristenUnie, Algemeen Belang Elburg, Elburg Beleid en SGP.

Persbericht was de druppel



De druppel die de emmer deed overlopen was een persbericht over de N309. Volgens de oppositie deed wethouder Wessel daarin voorkomen namens de gemeenteraad te kunnen spreken, terwijl de gemeenteraad nog niet eens geïnformeerd was over het besluit van de provincie om geen rondweg aan te leggen. Gemeente Belang overweegt Wessel te vragen op te stappen.



In de open brief aan de burgemeester stellen de partijen dat de burgemeester diverse keren naliet in te grijpen. Zo kwam er volgens hen geen rectificatie van het persbericht over de N309 en wordt niet opgetreden tegen een gemeentelijke communicatiemedewerker, die volgens de oppositie steeds meer in de rol van spindoctor van het college komt. Ook heeft de oppositie diverse keren vergeefs gevraagd om in het openbaar te praten over gemeentelijke samenwerking.

College van B en W trekt boetekleed aan

In een maandag uitgegeven verklaring trekt het college van B en W het boetekleed aan:

'In het persbericht ‘Teleurstelling over uitblijven rondweg’ staat ten onrechte dat de gehele gemeenteraad teleurgesteld is over het niet door gaan van de rondweg bij ’t Harde. Burgemeester F.A. de Lange hierover: “Samen met de wethouder ben ik van mening dat het beter was geweest als de wethouder in het persbericht had gesproken over een meerderheid van de raad in plaats van de raad. Wij zullen hier in de toekomst bij onze persberichten extra alert op zijn. Verder is het jammer dat het moment van de publiciteit over het besluit door de provincie een dag naar voren is geschoven. Daardoor moest de raad het besluit uit de krant vernemen, hetgeen natuurlijk niet juist is', zo eindigt de verklaring.

'Sfeer in de raad bijzonder grof'

De oppositie vindt dat de 'onderlinge sfeer' in de gemeenteraad soms ook bijzonder grof is. Zo zou tegen een raadslid van de ChristenUnie zijn gezegd dat hij maar beter kon opstappen. "Het is voorstelbaar dat raadsleden de sfeer als intimiderend zullen ervaren” zegt PvdA-fractievoorzitter Hut. "Wij kunnen dit niet accepteren."



De oppositie wil dat de open brief in de volgende raadsvergadering wordt besproken. Omdat de oppositie zegt haar taak als volksvertegenwoordiging uiterst serieus te nemen, blijft ze wel deelnemen aan de openbare vergadering en de voorbereidende agendacommissie.