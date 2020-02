'Doorbraak in zaak-Vaatstra kon al eerder'

Dat zegt Richard Eikelenboom van het particuliere instituut IFS in Hulshorst (audio). Hij pleitte in 2007 al voor een verwantschapsonderzoek, maar het Openbaar Ministerie wilde niet.

Eikelenboom deed destijds onderzoek op onder meer een tas van Marianne op verzoek van de familie Vaatstra. Hij was er zeker van dat een breed verwantschapsonderzoek naar de dader zou leiden.

'Het is de vraag of de nu aangehouden 45-jarige verdachte meer op zijn kerfstok heeft. Dat had voorkomen kunnen worden als eerder onderzoek was gedaan. Dat had hetzelfde resultaat opgeleverd als het onderzoek dat nu is gedaan, en dan was de man vijf jaar eerder opgepakt', aldus Eikelenboom.

Oud-rechercheur: onderzoek had eerder gemoeten

Ook oud-rechercheur Jan Verkaik, leider van het eerste rechercheteam dat de moord onderzocht en tegenwoordig verbonden aan de politieacademie in Apeldoorn, vraagt zich af waarom niet eerder besloten is tot een grootschalig DNA-onderzoek. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie nog eens kritisch moet kijken naar het besluit om dat verzoek af te wijzen.

De zaak-Vaatstra heeft hem nooit losgelaten. 'Het is het langste onderzoek met de meeste impact waar ik als rechercheur bij betrokken ben geweest. Ik vraag me natuurlijk af waarom wij deze verdachte nooit in het vizier hebben gekregen. Waar zijn we links afgeslagen, waar we rechts hadden moeten gaan? Dat houdt me naast de enorme opluchting over het nieuws van vandaag natuurlijk wel bezig.'

De tekst van de persconferentie van het Openbaar Ministerie over de zaak.