Onderzoek: Nijmeegse jeugd braver

Dat blijkt uit de regionale jeugdmonitor van de GGD Regio Nijmegen.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er minder wordt gespijbeld, het gebruik van genotmiddelen daalt en er meer tolerantie is richting homoseksualiteit. Wat betreft gezond eten, meer bewegen en psychische gezondheid is er de laatste jaren geen verbetering zichtbaar.

Ruim 6000 scholieren uit de regio vulden eind 2011 via internet een vragenlijst in over gezondheid en leefstijl. In 2003 en 2007 werd hetzelfde onderzoek uitgevoerd.

In Edese dorpen juist meer drugsgebruik

In de Edese dorpen gaat het met de jongeren juist de verkeerde kant op. Daar wordt steeds meer speed, xtc en ghb gebruikt, zegt preventiemedewerker Luuk Miedema van de Edese welzijnsorganisatie Welstede in dagblad De Gelderlander. In Lunteren gaat eind deze maand een voorlichtingscampagne over drugs van start.