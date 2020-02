Kleine glastuinbouwers verdwijnen

De afgelopen jaren zijn er volgens schatting van de land- en tuinbouworganisatie LTO van de 250 ondernemingen 50 kleine glastuinbouwers gestopt. Dat komt doordat tuinbouwers vanwege de crisis minder geld voor hun producten krijgen. Ook wordt de energie duurder om de kassen te verwarmen.



Steeds meer kleine glastuinbouwers verkopen hun kassen aan de grote tuinders. Om te overleven moet een glastuinbouwer grootschalig produceren.



In de Bommelerwaard is volgens LTO 1200 hectare bestemd voor glastuinbouw. De provincie wil volgens de LTO dat met 350 hectare verminderen en de glastuinbouw meer centraliseren. 400 hectare is nu daadwerkelijk kassengebied, aldus LTO.

Vanavond is er een door de provincie georganiseerd debat in Brakel over de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Dat is vanaf 18.00 uur live te volgen op gld.nl en vanaf 19.00 uur live op radio Gelderland.