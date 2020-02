Breed front tegen bezuiniging A1, A15

Dat schrijven de provincies Gelderland en Overijssel en de stadsregio's in een brandbrief aan Tweede Kamer en kabinet.

Volgens de provincies wil minister Schultz nog geen beslissing nemen over de voortgang van de projecten en is het opschorten ervan onacceptabel.

'Er is genoeg onderzocht, er liggen afspraken en als regio willen we meebetalen. Er moeten knopen worden doorgehakt', is de boodschap. (audio)



Doortrekken A15 en bredere A1 van vitaal belang voor regio

De doortrekking van de A15 naar de A12 is van vitaal belang voor de regio en de Rotterdamse haven en verminderrt de verkeersoverlast voor 1 miljoen inwoners in de regio Arnhem-Nijmegen, aldus de briefschrijvers. De verbreding van de A1 is hard nodig vanwege de files en daarmee de veiligheidsproblemen tussen Deventer en Rijssen.

Vervoerders steunen oproep

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO sluiten zich aan bij de oproep van de provincies. 'Iedere vertraging van deze projecten als gevolg van de geplande bezuinigingen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is onacceptabel. Zeker gezien de grote regionale bijdragen aan deze projecten en het feit dat er vrijwel concrete afspraken klaarliggen is het van groot belang dat nu wordt doorgepakt', aldus TLN en EVO in een vrijdag uitgegeven verklaring.

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden vrezen voor de bereikbaarheid van Oost-Nederland en de economische ontwikkeling, als de aanpassingen aan de A1 en de A15 worden teruggedraaid.