Ontroerde Canadezen trekken door Apeldoorn

Vanaf 1985 wordt zo de bevrijding van Apeldoorn door de Canadezen herdacht.

Apeldoorn was de laatste plaats die door hen werd bevrijd vlak voor de capitulatie. Daarna is er altijd een bijzondere band gebleven. Het Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument is daar een voorbeeld van.

Het monument , een man met twee hoeden voorstellend oorlog en vrijheid. Hetzelfde beeld staat ook in Ottawa.

Onderscheiding voor veteranen



Gisteren kregen 12 veteranen een eremedaile uitgereikt door burgemeester John Berends. De veteranen van wie de jongste inmiddels 89 jaar is, kregen de onderscheiding vanwege voor hun aandeel in de bevrijding van Nederland.

'Het is een bijzondere dag voor me. Elke keer dat ik hier ben, krijg ik tranen in mijn ogen. We houden van Apeldoorn omdat het een symbool is voor ons, Canadezen. Het herinnert ons eraan dat de bevrijding hier begon. Over 5 jaar ben ik terug', aldus de 91 jarige Arman Berthiaume.

Paleis het Loo hoofdkwartier

Volgens veel verhalen is in het Paleis het laatste hoofdkwartier van de Canadezen geweest. Jelle Reitsma van de werkgroep herdenken en vieren deed daar onderzoek naar. 'Ik heb veel stukken onderzocht uit die tijd. Dat er ergens een hoofdkwartier in Apeldoorn is geweest is duidelijk maar ik heb nog steeds geen bewijs gevonden dat dat in Paleis het Loo is geweest'.

Zelfs op televisie in Canada



De Street Parade wordt ieder vijf jaar georganiseerd. De veteranen trekken dan met oude militaire voertuigen over de Loolaan naar het Oranjepark. De Canadese televisie zendt de Parade vanaf de zaterdag live uit in Canada. Omroep Gelderland verzorgt ook een rechtstreeks uitzending vanuit Apeldoorn. De uitzending is tussen 12.00 en 12.45 uur met commentaar van Ron Harmsen.