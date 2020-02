'Dader zedenzaak bekend in Ede'

De dader van het ernstig seksueel misbruik van een 6-jarig meisje in Ede komt uit die plaats of is er bekend vanwege werk of studie.

Dat stelt de politie die vanavond in het programma Dossier GLD komt met een uitgebreid daderprofiel.

Het slachtoffer werd in april 2012 misbruikt in de buurt van de Spinozastate in de wijk Rietkampen. Volgens de politie is de dader bekend in of met de wijken Ede Centrum en -Oost, Reehorst en Maandereng.

De politie hoopt aan de hand van de nieuwe informatie dat bewoners van de genoemde wijken met informatie komen over de zaak.

10.000 euro voor gouden tip

Het meisje is op dinsdagavond 24 april slachtoffer geworden van het seksueel misdrijf. Voor de gouden tip looft de hoofdofficier van justitie in Arnhem 10.000 euro uit.

Signalement

De politie verspreidde eerder een compositietekening van de dader, maar tijdens het onderzoek is twijfel ontstaan of die wel voldoende gelijkend is. Daarom is besloten de tekening voorlopig niet meer te gebruiken. Het signalement van de dader is niet gewijzigd. Het gaat om een:

- blanke jongen of jongeman

- waarschijnlijk tussen de 15 en 20 jaar oud

- blond tot donkerblond haar met mogelijk krullen of slag

- sprak Nederlands

- geen gezichtsbeharing

- normaal tot slank postuur

- tussen de 1.75 en 1.85 lang

- blauwe jas met rits

- spijkerbroek met mogelijk vale plekken en/of scheuren

- donkerkleurige herenfiets

De politie heeft de volgende vragen:



- Kent u een jongeman die voldoet aan het signalement? En die mogelijk regelmatig komt in de wijken: Ede Centrum, Ede Oost, Reehorst en Maandereng?

- De politie heeft twee vrouwen gesproken die door een jongeman zijn aangesproken op straat met de vraag of ze seks wilden hebben. Het onderzoeksteam wil graag in contact komen met andere vrouwen die in de afgelopen periode mogelijk hetzelfde is overkomen maar dit nog niet bij de politie hebben gemeld. De politie gaat uiteraard zeer vertrouwelijk met deze informatie om.



- Heeft u op de avond van 24 april een verdachte jongeman gezien in de wijk Rietkampen, in het bijzonder nabij de speelplaats aan de Spinozastate en het talud naar de A12 en heeft u hierover nog niet eerder met de politie gesproken, neemt u dan alsnog contact op?

Meer over deze zaak donderdag in het programma Dossier GLD van Omroep Gelderland. Na het tv nieuws en vanaf 18:00 uur ieder uur herhaald.