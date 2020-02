Clemence Ross bedreigd door fans

Haar vertrek als voorzitter heeft diepe wonden geslagen. Donderdagavond reageerde Ross voor het eerst uitgebreid op een aantal loodzware weken. Meerdere bronnen in en rondom de club melden dat Ross zelfs bedreigd is. (audio)



"De manier waarop zij opereren is echt afschuwelijk. Het gedrag was vijandig en intimiderend. Of ik ook bedreigd ben? Ik vind dat niet zo relevant, maar laat ik zeggen dat de politie er vaak niet voor niets was. Ik was in negatieve zin diep onder de indruk van de laatste weken en sliep er 's nachts niet van. Het was mentaal heel zwaar. Er moesten gewoon koppen rollen. Verder werd er niet gekeken. Die mensen weten niet eens wat ik doe."

Gezond blijven



De oud-staatssecretaris wilde eigenlijk helemaal niet wijken en toonde zich ondanks spreekkoren en aantijgingen, die wekenlang aanhielden, strijdbaar. "Ik heb ook het gevoel dat ik de club in de steek laat. Gelukkig blijft onze visie overeind en dat voelt ook goed. Maar ik moet wel gezond blijven en heb een baan naast De Graafschap. Het gevoel is dus een beetje dubbel. Er is op een gegeven moment gewoon een grens en dan houdt het op."



Eigen team aanmoedigen



Dieptepunt en druppel die de emmer deed overlopen was dinsdag toen De Graafschap voor de beker onderuit ging tegen Go Ahead Eagles. "Dat vond ik echt verschrikkelijk. Ze deden geen enkele moeite meer om het eigen team aan te moedigen. Demonstraties horen bij de politiek en zijn toch het laatste wat bij voetbal hoort. Helaas komen bedreigingen steeds vaker voor in de maatschappij en zie je normen vervagen. Ik ben niet de enige die dit is overkomen. Ik ben vrijwilliger, maar vaak betreft het ook mensen in de sport voor wie het hun brood is. Het is diep treurig."

Toen fans van de harde kern ook dinsdag op De Vijverberg weer spreekkoren lieten horen, trok Ross de volgende ochtend na opnieuw een slapeloze nacht haar conclusies. Rond het middaguur nam ze afscheid van werknemers op De Vijverberg in Doetinchem met een emotioneel betoog. "Je moet je functie nog wel kunnen waarmaken. Er was geen houden meer aan en voor die groep wil ik ook geen representant meer zijn."

Sfeervak 31



De sfeer tussen fans van de fanatieke aanhang en clubleiding verslechterde toen vorige week een supportersruimte onder een nieuw sfeervak dicht moest. Het besluit van directeur Henk Bloemers zette kwaad bloed bij de fans. "Maar alsof dat uit de lucht kwam vallen", reageert Ross geirriteerd. Volgens haar was uitgebreid gesproken over een verhuizing van het Vak 31 terug naar de Spinnekop, de tribune waar voorheen alle fanatieke fans samen gehuisvest waren.



"We hadden duidelijke afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van Vak 31 om de verhuizing na de winterstop feestelijk te laten verlopen. Een mooie overgang wilden we er van maken. Maar daarna kwam die uitwedstrijd tegen Veendam en er kwam geen leuk politierapport van binnen. Een steward die geslagen is, vuurwerk, kapotte stoeltjes. Henk Bloemers heeft zo veel gedaan voor die jongens. Altijd hield hij alle deuren open, maar nu moesten we ingrijpen en ja, dan gaat het hok dicht. Het is onbestaanbaar dat Henk nu iets wordt verweten en voor leugenaar wordt uitgemaakt. En dan dringen ze later ook nog de bestuurskamer binnen tijdens een vergadering. Het is te gek voor woorden."