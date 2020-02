Hond gered bij woningbrand Arnhem

Een brand in een woning aan de Bonte Wetering in Arnhem heeft dinsdagavond voor zo'n 100.000 euro schade aangericht.

Er raakte niemand gewond (audio).

De brand werd tegen zeven uur gemeld. De brandweer was met groot materieel aanwezig en had het vuur in de rijtjeswoning snel onder controle.

De brand brak uit op het moment dat de bewoner even de deur uit was voor een boodschap. De hond van de bewoner is door een buurman in veiligheid gebracht. De schade aan de woning is groot. De erboven gelegen woning liep forse rookschade op.

De technische recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.