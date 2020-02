Fietsvakantie... en nog geld toe!

Dat is de strekking van de vacature van het Gelders Bureau voor Toerisme. De fietsende blogger moet de mooiste plekken van onze provincie bezoeken en daar over schrijven en zijn of haar ervaringen delen op sociale media.

Je moet fysiek wel in goede conditie zijn, maar er is genoeg belangstelling. 'Vandaag is de inschrijving geopend en we hebben al meer dan 70 aanmeldingen gekregen via onze website', zegt Hanneline Oosting van het Gelders Bureau voor Toerisme.

Echte verhalen...

'We vragen onze Facebook, Twitter en Instagram communities ons te vertellen waar de fietser onderweg moet stoppen. Zo bepalen onze bewoners en bezoekers voor een groot deel wat de fietser gaat zien en doen en zien en horen we dus ‘echte’ verhalen van ‘echte’ mensen', aldus Oosting.

...Ook als het niet leuk is

Negatieve ervaringen worden ook gedeeld. 'Je kunt altijd een keer een slechte, regenachtige dag hebben. Als het er echt niet leuk is, dan wordt dat ook gedeeld. We willen eerlijke verhalen brengen.'

Betaald op vakantie

Je moet natuurlijk graag fietsen, schrijven en fotograferen voor deze baan. Maar volgens het Gelders Bureau voor Toerisme staat er ook nog eens een vergoeding tegenover. Ook worden alle 100 overnachtingen en alle activiteiten voor de blogger geregeld.

Rond 1 juli staat de fietser voor het eerst op de pedalen om zijn of haar eerste kilometers te fietsen.