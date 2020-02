Meteo Consult: warm einde herfstvakantie

Goed nieuws voor degenen die deze week herfstvakantie hebben: het is prima weer.

Vrijdag en zaterdag kan het kwik zelfs boven de 20 graden uitkomen, zegt Meteo Consult in Wageningen.

Het is niet iedere dag droog, maar grote hoeveelheden vallen er volgens weervrouw Amara Onwuka niet. Vandaag schijnt de zon geregeld en is het zo'n 13 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is matig.



Dinsdagmorgen kan er wat regen vallen; die trekt in de middag weg. Het wordt 13 à 14 graden. Woensdag is de wind naar het zuiden gedraaid. Het wordt een graad of 15. Het is eerst zonnig, daarna komt bewolking. Soms kan er wat regen vallen.

Vanaf donderdag duidelijk warmer



Vanaf donderdag wordt het duidelijk warmer. Het is dan 17 à 18 graden. Normaal voor deze tijd is 14 graden. Als er wat regen valt, dan is dat niet veel: hoogstens 3 mm.



Vrijdag komt er drogere lucht aan. Het wordt rond 20 graden. Als het meezit, kan het in het oosten van de provincie wel 22 graden worden. Dat hangt af van een storing boven de Britse eilanden. Ook zaterdag is het zo'n 20 graden. Vanaf zondag daalt de temperatuur naar een graad of 18.

Flickr/Public Domain Photos