Project X-opruier Arnhem in hoger beroep

De 23-jarige Arnhemmer die vorige week werd veroordeeld voor opruiing via internet gaat in hoger beroep.





De man werd veroordeeld tot een week celstraf en een week voorwaardelijk, omdat hij via sociale media een oproep deed om auto's in brand te steken bij het Project X-feest in Arnhem. De politie kon hem dezelfde avond nog aanhouden.

Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep.



"Het was een geintje"



Voor de rechtbank zei de Arnhemmer dat het om een grapje ging. "Het spijt me dat hier zoveel commotie om is ontstaan. Dat was niet mijn bedoeling. Het was een geintje."

Arnhem op slot vanwege Project X-feest

De gemeente gaf geen toestemming voor het Project X-feest en zette veel politie in om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen. Ook werd een noodbevel afgekondigd. Zo'n 120 mensen mochten Arnhem niet in. Er werden 9 aanhoudingen verricht.

Slagveld in Haren

De gemeente stond op scherp, omdat het vlak ervoor in het Groningse Haren compleet uit de hand was gelopen. Nadat een meisje per ongeluk haar verjaardag op Facebook tot een openbaar evenement had gemaakt, kwamen duizenden mensen naar het villadorp. De avond eindigde in een slagveld, de 'feestgangers' raakten massaal slaags met de politie en de ME.