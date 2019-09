1000 liter dieselolie vervuilt Schuitenbeek Putten

De hele week nog is het Waterschap Vallei en Veluwe druk met het opruimen van 1000 liter dieselolie die in de Schuitenbeek bij Putten is gelekt.

Dat gebeurde afgelopen zaterdag op een boerenerf.

Olie over traject van vijf kilometer



Door de stroming van het water in de Schuitenbeek was de olie niet op één plek te houden. Het waterschap heeft op veel plaatsen oliedoeken, oliebooms en keerschermen ingezet. Een olieboom is een slang die op het water gelegd wordt en olie absorbeert. De olie wordt opgeruimd over een traject van vijf kilometer, tot aan het het Nuldernauw ( één van de randmeren ). Uit voorzorg heeft Rijkswaterstaat een keerscherm geplaatst op de plek waar de beek in het Nuldernauw uitmondt.

Weinig schade dieren en planten



Omdat de olie op het water drijft is de verwachting van het waterschap dat er nauwelijks schade is voor de vissen in de Schuitenbeek. Vissen zijn in deze periode weinig actief en rusten zoveel mogelijk op de bodem van sloten en beken. Komend voorjaar neemt het waterschap monsters om mogelijke schade aan oevers en beplanting op te meten en waar nodig actie te ondernemen. Ook de waterkwaliteit wordt de komende periode goed gecontroleerd.



Veel werk‎



Medewerkers van het waterschap vervangen de absorberende oliedoeken die nu vol zitten. Er zit ook nog veel olie aan het begin van de bron. Daar wordt het water over een lengte van een halve kilometer doorgespoeld met oppervlaktewater. Het vervuilde water gaat het riool in. Als de olie deze week nog niet is opgeruimd wordt doorgewerkt in het weekeinde. Volgende week en de weken daarop volgen controles. Olieresten die zich nu aan de oevers gehecht hebben en op een natuurlijke manier vrijkomen in het water worden dan direct uit het water gehaald.