Gedode dominee Ubbergen begraven

De vermoorde Ubbergse dominee Dick Piersma is maandag begraven bij het Kleine Bartholomeuskerkje in Beek, waar hij voorganger was.De dominee werd vorig weekend dood aangetroffen in zijn woning aan de Rijksstraatweg.

Hij werd 56 jaar. Zijn partner zit vast. De 55-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Piersma. Ook hij was dominee in dezelfde geloofsgemeenschap en pastoraal werker in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

Omdat er veel belangstellenden waren, was de afscheidsdienst in de grote Bartholomeuskerk. Er waren honderden mensen. De dienst was ook verderop in verpleeghuis Kalorama op een videoscherm te volgen.

Tijdens de dienst werd onder meer gesproken door de familie van de verdachte. Er was veel zang. Diverse aanwezigen lieten weten dat ze nog veel vragen hebben. Ze zitten vol ongeloof.