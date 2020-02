Van Miltenburg nieuwe Kamervoorzitter

Ze kreeg de voorkeur boven Khadija Arib (PvdA) en Gerard Schouw (D66).

Nadat Schouw in de tweede ronde was afgevallen, kreeg Van Miltenburg in de derde ronde 90 stemmen. Arib bleef steken op 56. Er waren twee ongeldige stemmen, waaronder eentje op PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk die geen kandidaat was.

's Middags hadden de kandidaat-voorzitters uitgebreid de mogelijkheid gekregen om zichzelf aan te prijzen. Kamerleden konden vragen stellen. De stemming daarna was geheim. De Kamerleden schreven hun favoriete kandidaat op een briefje en stopten dat in een van de twee busjes.

Mooiste functie in het parlement



Van Miltenburg (45) noemde het Kamervoorzitterschap in een eerste reactie de "mooiste functie in het parlement". Ze zei vooral te hopen dat ze vijf jaar Kamervoorzitter kan blijven.

In haar kandidaatsstellingsbrief noemde Van Miltenburg zichzelf 'een vrolijke voorzitter met gevoel voor inhoud'. De kandidate pleit in haar brief voor stemmen in de Tweede Kamer met elektronische stemkastjes en het publiceren van die uitslag op internet.

Sociale media



Bijzonder is dat Van Miltenburg oppert om sociale media een rol te geven in het debat in de Tweede Kamer. Zo noemt zij een Twitterdebat als voorbeeld voor een experiment.



Van Miltenburg zit sinds januari 2003 voor de VVD in de Kamer. Ze voerde de laatste jaren onder meer het woord over het mediabeleid en medisch-ethische zaken. Ze is sinds oktober 2010 vicefractievoorzitter en daarmee vervanger van fractievoorzitter Stef Blok.

Journaliste en zangeres



Voordat Van Miltenburg in de Kamer zat, was ze een jaar gemeenteraadslid in Zaltbommel. Ze werkte tien jaar in de journalistiek. Van 1992 tot 2001 was ze leadzangeres van de rockband Blow Smoke. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Volgens de VVD-website heeft ze twee moerasschildpadden: Napoleon en Rossi.

Voorzitters Eerste en Tweede Kamer uit Gelderland

Opvallend is dat nu zowel de voorzitter van de Eerste als de Tweede Kamer lid van de VVD is én uit Gelderland komt. Fred de Graaf, oud-burgemeester van Apeldoorn, hanteert de hamer in de Eerste Kamer.